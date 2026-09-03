Macaristan’ın batısındaki Zalaegerszeg kenti yakınlarında, boş bir tarlanın ortasında yükselen ve hiçbir yere bağlanmayan döner kavşak, ülkedeki siyasi tartışmaların ve muhalefetin Victor Orban iktadırını devirmesine kadar yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan yaklaşık 1,5 milyon dolar bütçeyle inşa edilen yapı, dört farklı çıkmaz sokağa açılan dairesel kollarıyla dönemin Başbakanı Viktor Orbán hükümetinin en başarısız ve sembolik altyapı skandallarından biri olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu kavşak projesi, ilk olarak 2021 yılında Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó tarafından temeli atılan yapı, lojistik merkezi ve konteyner terminaline hizmet vermek üzere planlanmıştı.

AB fonlarını kullanarak altyapı ve bağlantı yolları kapsamında döner kavşağın yapımını 2023 yılı sonu itibarıyla tamamladı. Ancak, tesise konteyner taşıyacak devlet demiryolu bağlantısı (Zalaszentiván delta hattı) projesinin gecikmesi ve ihale süreçlerinin bir türlü nihayete erdirilememesi sebebiyle özel sektör yatırımı başlayamadı.

Sonuç olarak, bağlantı yolları inşa edilmesine rağmen lojistik tesisi ve demiryolu hattı hayata geçirilemediği için döner kavşak tarlanın ortasında tamamen atıl kaldı.

MUHALEFETİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Macar araştırmacı gazetecilik platformu Átlátszó tarafından ortaya çıkarılan ve kısa sürede uluslararası basına yansıyan proje, genel seçimler öncesinde muhalefet blokunun ve iktidar karşıtlarının elinde Viktor Orbán yönetimine karşı en güçlü siyasi kozlardan birine dönüştü.

Muhalefet, hiçbir başlangıç veya varış noktası bulunmayan bu yapıyı "Orbán ekonomisinin", AB kaynaklarının verimsiz kullanımının ve yolsuzluk iddialarının sembolü (beyaz fil) olarak nitelendirdi.

Seçim kampanyaları boyunca iktidarın "planlama beceriksizliği" ve "kamu kaynaklarını ısraf etmesi" bu kavşak üzerinden örneklendirilerek Orbán hükümetine yönelik oy kaybına ve siyasi kan kaybına neden olarak iktidarın değişmesinde kilit rol oynadı.