Tatil sezonununun ortasında Türkiye'ye akın eden Rus turistler, yeni devreye giren Hızlı Ödeme Sistemi (FAST) sebebiyle ödeme yapamaz hale geldi. Turist, varlık içinde yokluk çeker oldu.

FAST üzerinden yaptıkları harcamalarda Rusların güvenlik sebebiyle kitlesel işlem engellemeleriyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Nisan 2026'da Türkiye'de faaliyete geçen FAST sisteminde yaşanan aksaklıklar Rus turistleri tüm mal varlıklarından kopardı.

Zira turistler Antalya veya İstanbul'da QR kod ile ödeme yapmaya çalıştıkları anda Rus bankaları turistlerin tüm hesaplarını otomatik olarak donduruyor. Turistler, Türkiye'de beş parasız kalıyor.

Rus basınında ortaya atılan habere göre aynı sorunu Rus muhabiri tarafından da yaşandı. Seyahat gruplarında da benzer şikayetler artış gösterdi.

TÜM MAL VARLIKLI DONUYOR

Telegram'daki seyahat kanallarında paylaşılan bilgilere göre, Rus bankası Sber üzerinden ödeme yapmaya çalışan bir turist, başka bir bankanın sayfasına yönlendirildiğini ve onay işleminden sonra ödemesinin 24 saat süreyle askıya alındığını bildirdi.

Başka bankaları deneyen kullanıcılar ise SMS veya anlık bildirim alamadıklarını, hesaplarından para çekilmesine rağmen kasada ödemenin onaylanmadığını aktardı.

Antalya'da otel zinciri sahibi olan Mahmut Dikbaş da Rus turistlerin yaşadığı bu sorunu doğrulayarak, Rus bankalarının sistemlerine bağlı bazı işletmelerde ödemelerin sorunsuz yapıldığını, ancak birçok yerde ret yanıtı alındığını ifade etti.

BANKA AÇIKLAMA YAPTI

Sber tarafından yapılan açıklamada, FAST ödemelerinin "güvenlik amacıyla" askıya alınabileceği belirtildi.

Bankanın destek biriminden edinilen bilgilere göre, son dönemde artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğu bildirildi.

Müşteri destek hattı, ödeme sorunu yaşayan kişilere işlemlerini 24 saat sonra tekrar denemelerini önerirken, geçici bir alternatif olarak başka bir kişinin kartını kullanmayı tavsiye ediyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayı sonunda imzaladığı yasa uyarınca bankalar, şüpheli gördükleri kart işlemlerini ve FAST transferlerini 6 saate kadar bloke etme yetkisine sahip bulunuyor.

ASIL AMAÇ GÜVENLİK

Dijital alandaki yasal riskler uzmanı Valeriya Smirnova, Türkiye'deki QR kod aracılığıyla yapılan ödeme girişimlerinin bankaların otomatik güvenlik kontrollerine takıldığını belirtti.

Smirnova, kullanıcının "alışılmadık bir IP adresinden" işlem yapması, yeni bir ödeme yöntemi kullanması veya belirli bir alıcıya ilk kez para göndermesi durumunda dolandırıcılık önleme sistemlerinin otomatik olarak devreye girdiğini açıkladı.

Uzman, restoran, eczane veya mağazaların bankanın işlemi onaylaması için saatlerce beklemeyeceğini vurgulayarak, ödeme aracının kağıt üzerinde var olmasına rağmen pratikte kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti.