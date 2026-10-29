Pamukkale ile 1988’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde arkeolojik kazılar 69 yıldır aralıksız sürüyor… 2005 yılından bu yana Tofaş’ın desteğiyle yürütülen çalışmalar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Denizli Valiliği himayesinde, Türkiye ve İtalya’dan yaklaşık 40 kişilik uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Kazı başkanlığını 1978’de asistan olarak geldiği kentte 40 yıl sürdüren Prof. Dr. Francesco D’Andria’dan devralan Prof. Dr. Grazia Semeraro yapıyor. Semeraro ekibi, Salento, Messina, Pisa ve Torino Politeknik Üniversiteleri ile Pamukkale, Ankara ve İzmir’deki üniversitelerden araştırmacılarla çalışmalarına devam ediyor…

Messina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lorenzo Campagna, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro.

Bu kentin Atası Frigler!

Antik kentte her kazma darbesinde tarih yeniden yazılıyor… Hierapolis’in MÖ 3. yüzyılda Bergama Kralı tarafından kurulduğu biliniyor… Ta ki “Cehennem Kapısı” aralanana kadar... Kazıların en dikkat çekici bölümlerinden biri de antik kaynaklarda “Cehennem Kapısı” olarak anılan Ploutonion Kutsal Alanı oldu. 2013’teki kazılarla yeniden ortaya çıkmaya başlayan Ploutonion’da ilk kez Arkaik Dönem’e ait izlere ulaşıldı… Kazılarda bulunan Arkaik dönem parçaları ve Frigler’e ait Kibele kabartması, Hierapolis’in bilinen tarihini yaklaşık 300 yıl geriye taşıdı. Kentin MÖ 3. yüzyılda kurulduğu kabul edilirken, bulgular Frigler’in kent henüz kurulmadan önce bölgedeki mağarayı ziyaret ettiğini ve alanın MÖ 6. yüzyılda kutsal alan olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Depreme meydan okuyan mühendislik

Kazıların yeni dönem odağını ise Apollon Kutsal Alanı’ndaki Severuslar Çeşmesi oluşturuyor. Zeus, Hera, Apollon, Artemis ve Leto... Tanrılar takımının heykelleriyle süslü dev çeşme, büyük bir fay hattının üzerine kurulmuş. Antik mimarlar ne yapmış biliyor musunuz? Bölgenin sismik hareketliliğine rağmen yapının sağlamlığını korumak için özel mühendislik çözümleri geliştirmişler. Yani yapıyı ayakta tutmak için fay hattını aşan dev kemerler inşa etmişler. Böylelikle çeşme 2 bin yıldır ayakta kalmış…

‘Bu destek sponsorluk değil, geleceğe yatırım’

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, çalışmalara katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Güçlü bir toplumun, iş dünyasında kalıcı başarının da temeli olduğuna inanıyoruz. Kültürel mirasa desteğimizi sponsorluk olarak görmüyor, geleceğe yatırım olarak değerlendiriyoruz.”

Travertenlerin altında yepyeni bir şehir

Öte yandan travertenlerin altında bembeyaz mermer yapılar da bir başka sürpriz… 2026 sezonunda drone’larla termal tarama yapan ekip, toprağın altında yepyeni bir şehir buldu. Ekip, önümüzdeki yıl üç sütunu daha ayağa kaldırıp orada Nymphaeum Açık Hava Müzesi açmaya hazırlanıyor. Yani Hierapolis’te sadece tarih değil, geleceğin müzesi de inşa ediliyor.