Akbank Sanat’ın sinemada farklı anlatı biçimlerinden temsil tercihlerine uzanan yeni etkinlik serisi yarın başlıyor… “Okuma & İzleme Buluşmaları” kapsamında “Hikâyelerle Yüzleşmek: Sinemada Kırılma Noktaları” etkinliği, anlatılanın ötesine dair eleştirel bir bakış sunacak… Sinemanın gölgede kalan köşeleri ve insan deneyiminin bakmaktan kaçınılan dinamikleri gün yüzüne çıkacak.

Dr. Cahide Ezgi Yıldız ve yazar, yayıncı Ezgi Emel yönetiminde gerçekleşecek etkinliklerde birlikte izlenecek filmler; psikanaliz, felsefe ve sosyoloji merceğinden tekrar ele alınarak katılımcılara, imgelerin ardındaki saklı perspektifler sunulacak.

Tekinsiz bir aile anlatısı

Program yarın akşam 20.30’da gösterilecek olan Köpek Dişi (Dogtooth-2009), ile başlıyor. Yorgos Lanthimos imzalı film, kapalı atmosferi ve absürt sinema diliyle izleyiciyi tekinsiz bir aile anlatısının içine çekiyor. Film, egemen gücün mekân, beden ve arzu üzerindeki mutlak kontrolünü radikal bir görsellikle işleyerek sinemada otorite, bastırılmış cinsellik ve manipülasyon temalarını merkezine alıyor. Film. şehir dışında yaşayan anne, baba ve ergenlik dönemindeki üç çocuğun yaşantısını konu alıyor. İzole bir bölgede yaşayan aile kendilerini dış dünyaya kapamıştır. Evin etrafın saran bir çit vardır ve çocuklar o çitten dışarı hiç çıkamaz. Tüm eğitimlerini evde alan üç gencin dış dünya ile hiçbir bağlantısı yoktur. Ailenin geçimini sağlamak için hayata karışan yalnızca evin babasıdır. Dışarıdan ise evin içerisine girmesine izin verilen tek kişi babanın fabrikasında çalışan Christina’dır. Ebeveynlerinin uyguladığı denetime boyun eğmek zorunda kalan üç gencin dışarı çıkabilmelerinin ise tek bir yolu vardır; o da “köpek dişlerinin” düşmesi…

İnsanoğlunun kötülük karşısındaki kayıtsızlığı

Jonathan Glazer imzalı İlgi Alanı (The Zone of Interest-2023) 14 Ağustos’ta 20.30’da izlenebilecek. Film, Auschwitz toplama kampının hemen yanı başındaki konforlu evlerinde yükselen çığlıklara ve dumanlara gözlerini kapatarak yaşayan Höss ailesinin gündelik hayatı üzerinden kolektif inkârı ve kötülüğün sıradanlığını gözler önüne seriyor.

Dehşeti doğrudan göstermek yerine olağanüstü bir ses tasarımı ve sabit kamera açılarıyla örtük bir gerilim inşa eden film, seyirciyi şiddetin açık ve doğrudan temsilinden uzaklaştırıyor. Böylece sterilleştirilmiş bir yaşam ile hemen duvarın ardında süregelen endüstriyel ölümün tekinsiz kontrastına odaklanarak, insanoğlunun kötülük karşısındaki kayıtsızlığını ve zihinsel bölünmesini sarsıcı bir sinema diliyle masaya yatırıyor.

Adres: Postane İstanbul

Eylül ayında da devam edecek olan etkinlik Beyoğlu, Galata’nın çok amaçlı yaşam merkezi Postane İstanbul’da gerçekleşecek…

Program kapsamında, ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı Köpek Dişi (Dogtooth,2009), Jonathan Glazer’ın yönettiği İlgi Alanı (The Zone of Interest,2023) ve Joachim Trier’ın Oslo, 31 Ağustos (Oslo, August 31 st,2011) filmleri gösterilecek. Sinema seansının ardından düzenlenecek söyleşide eserler, katılımcılarla birlikte insan ruhu ve toplumun bakışı ile ilgili açtığı sorular irdelenecek.