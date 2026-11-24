Eski TBMM Başkanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını 89 yaşında hayatını kaybetti.

Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti.

2026 yılı içinde yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi İstanbul'da bir hastanede devam ediyordu.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin (10 Ağustos 1937, Lice, Diyarbakır), Türk siyasetçi, ekonomist, diplomat ve devlet adamıdır. 18 Şubat 1995'ten 9 Eylül 1995'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yapmıştır. 3 Ekim 1978'den 12 Kasım 1979'a kadar Bülent Ecevit hükûmetinde ve 27 Mart 1995'ten 5 Ekim 1995'e kadar Tansu Çiller hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 20 Kasım 1991'den 27 Temmuz 1994'e kadar Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

İlköğrenimini Lice'de, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1960'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı olarak göreve başladı. DPT'de çalıştığı sıralarda incelemeler yapmak üzere ABD dahil birçok ülkeye gönderildi. ABD'de Williams College'de kalkınma ekonomisi üzerine master yaptı. 1968 yılında ABD'de Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi'nde planlama modelleri üzerine araştırma çalışması yaptı. Askerlik görevini 1970 yılında tamamladıktan sonra 1977 yılına kadar DPT'de İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. Bir süre ODTÜ'de yarı-zamanlı hocalık yaptı.

İlk defa 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. 12 Eylül Darbesi ile partisi kapatıldı. Ardından 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Diyarbakır milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi ve meclis grup başkan vekilliği ve genel sekreterlik dahil olmak üzere partide birçok üst düzey görevde bulundu. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde 3. kez milletvekili seçildi ve parlamentoya Gaziantep Milletvekili olarak girdi. 20 Kasım 1991 tarihinde Süleyman Demirel tarafından kurulan DYP-SHP koalisyon hükûmetinde Dışişleri Bakanı olarak atandı. Tansu Çiller tarafından Haziran 1993'te kurulan 2. DYP-SHP koalisyon hükûmetinde bu görevini sürdürdü. 27 Temmuz 1994 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Şubat 1995'te CHP ile SHP'nin birleştiği kurultayda CHP genel başkanlığına seçildi ve bu görevini 9 Eylül 1995'e kadar sürdürdü. 1995 genel seçimleri'nde Gaziantep milletvekili seçildi. 16 Ekim 1997'de seçildiği TBMM Başkanlığı görevini 18 Nisan 1999'a kadar sürdürdü.

Seçimden sonra bir süre Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dış politika alanında başdanışmanlık yaptı. 19 Kasım 2003'ten 24 Ağustos 2006'ya kadar NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.

Ayrıntılar geliyor...