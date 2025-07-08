Cumhuriyet Gazetesi’nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı geride bırakan Hikmet Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti. Çetinkaya bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çetinkaya için 9 Temmuz’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Çetinkaya, Üsküdar’daki Çengelköy YK Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.