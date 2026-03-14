TFF 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, Kenan Koçak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ın getirildiğini duyurdu. Yeşil-Beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. 66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, daha önce Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rize, Adanaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, K.Erciyesspor, Alanyaspor, Y. Malatyaspor ve Adana Demir'i çalıştırmıştı. Karaman, son olarak geçen sezon Rumen ekibi Zimbru Chisinau'nun başında görev almıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.