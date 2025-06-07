Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında, Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giden Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
MEHMET ÖLDÜ, HİLAL AĞIR YARALANDI
Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZADAN 7 GÜN SONRA ÖLDÜ
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hilal Alpaslan, 7 gün sonra hayatını kaybetti.