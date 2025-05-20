Hilal Cebeci bir dönem hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

'Tatlı Kaçıklar', 'Şöhretler Kebapçısı', 'Cennet Mahallesi' gibi yapımlarda da rol alan Cebeci 2022 yılında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" demişti.

Ünlü isim daha sonra özel bir hastanede ameliyat olup sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlatmıştı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Estetik yaptırdığı konuşulan şarkıcıya "Tanıyamadım", "Bu kim?", "Bambaşka biri olmuş", "Estetiği fazla abartmış" gibi yorumlar yapıldı.