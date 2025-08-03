Beyninde doğuştan tümör olduğu 3 yıl önce tespit edilen 9 yaşındaki Hilal Zeynep Büberci, yaşam savaşında çaresiz bırakıldı. Tek gözünde görme yetisini tamamen kaybeden, diğer gözüyle sadece yüzde 5 oranında görebilen minik Hilal, “optik gliom” olarak adlandırılan bir kanser hastalığı ile mücadele ediyor.

İLAÇ 17 BİN EURO

Hayata piyano çalarak tutunmaya çalışan küçük çocuğun yaşamı beynindeki tümörün küçülmesine bağlı. T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre; 1 aylık kullanımı 17 bin Euro olan Koselugo adlı ilacı kullanan Hilal Zeynep’in sağlık durumu iyiye gidiyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilacın fiyatını karşılamayı bıraktı. Büberci ailesi kararı mahkemeye taşıdı. Doktorların kullanılmasını önerdiği ilaç için rapor hazırlayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilacın kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

KARAR ŞOKE ETTİ

Mahkeme ise doktor görüşünü de kurumun raporunu da yeterli bulmayınca bilirkişi heyeti olarak Ankara Üniversitesi’ni tayin etti.

Hastane 3 Mart’ta hazırladığı raporda ilacın kullanımının yarar sağladığını, mevcut tümörün büyümesi halinde hayati riskin mümkün olduğunu ve ilacın muadilinin olmadığını belirtti.

ANNE İSYAN ETTİ

Hastane raporuna rağmen mahkeme; “Söz konusu ilacın kullanılmasının hayati öneme haiz olmadığı ve zorunlu olmadığı anlaşıldığından davacının davasının reddi cihetine gidilmiştir” kararını çıkartarak minik çocuğu adeta ölüme mahkum etti.

Anne Selen Büberci, verilen karara isyan etti: “3 ayı geçti, ilacı alamıyoruz. İlacın faydasını görmüştük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz…”