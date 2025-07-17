Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin yapısı, Temmuz 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi.

Yeni düzenleme ile TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün fonksiyonları ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı, “Karar organı” olarak yetkili kılındı. Genel Müdürlüğe ise “İcra organız” görevi verildi.

Temmuz 2021’deki değişikliğin ardından TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da artırıldı. Kurumun, yedi olan Yönetim Kurulu üye sayısı, dokuza çıkarıldı.

DENETİMDE YOK

Değişikliğin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Hilal Kaplan, 14 Temmuz 2021 tarihinde TRT Yönetim Kurulu’na girdi. Kaplan, TRT’nin kesin hesapları ve Sayıştay denetim raporlarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantılarının hiçbirine katılmadı. 13 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kaplan, görevinden alındı.

HUZURU YERİNDE

BirGün'den Mustafa Bildircin haberinde; Hilal Kaplan’ın TRT Yönetim Kurulu görevi boyunca kurumdan aldığı huzur hakkını hesapladı.

TRT, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyesi başına aylık ortalama 8 bin 934 TL ödeme yaptı. Kaplan, Temmuz-Ağustos 2021 döneminde görev yaptığı TRT'den ortalama 44 bin 674 TL huzur hakkı aldı. 2022 yılında ise TRT yöneticilerine aylık ortalama 13 bin 909 TL huzur hakkı sağlandı. Kaplan’ın da aralarında olduğu TRT yöneticilerinin yıllık huzur hakkı ise 166 bin 915 TL olarak hesaplandı.

TRT’nin Yönetim Kurulu Üyesi başına ödediği huzur hakkı, 2023 yılına ortalama 23 bin 487’ye yükseldi. Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine 2023’ün tamamında ödenen huzur hakkı ise 281 bin 848 TL ile ifade edildi.

ASTRONOMİK ARTIŞ

2024 yılında TRT’nin yöneticilerine sağladığı aylık huzur hakkı ortalaması, astronomik artışla 41 bin TL’ye fırladı. Kaplan’ın payına düşen yıllık tutar ise 492 bin TL olarak kaydedildi. Kaplan’a yalnızca, “Huzur hakkı” adı altında ödenen para ortalama 985 bin 437 TL olarak hesaplandı.