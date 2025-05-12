Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesini açıklamasıyla beraber siyasetin gündemi yeni süreç oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ivme kazanan yeni süreç, kongresini toplayan terör örgütünün 12 Mayıs 2025 günü kendisini feshettiğini açıklamasıyla devam ediyor.

Sürece dair henüz netlik kazanmayan konular gündemdeki yerini korurken bazı kulis bilgileri de ortaya çıkmaya başladı.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan Damla Doğan Tuncel ile Detayına İnelim programına katılan Gazeteci Hilal Köylü sürece dair kulisleri canlı yayında aktardı

"HAZIRLANMIŞ TASLAKLAR VAR"

"Yeni bir sürece giriyoruz. Aslında sürecin yol haritasını Bahçeli net bir şekilde söylüyor. Şu an hazırlanmış taslaklar var. İnfaz kanunu, umut hakkı, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve yeni anayasa. Artık Türk-Kürt eşitliğinden bahseden bir iktidar ve ana muhalefet cephesi var."

"ANAYASA EŞİTLİK PRENSİBİ İLE HAZIRLANACAK"

"- Kulis şudur, infazda eşitlik üzerinden Türk-Kürt eşitliği prensibi ile yeni harita çizilecek. Kumpaslara karşı güvenlik birimleri harekete geçmiş durumda. Devlette kenara çekildi terörle mücadele etmeyecek diye bir şey yok. Çatışmasızlık ortamı var. Herkesin dikkatlice süreci değerlendirmesi gerekiyor. Yeni anayasa eşitlik temelli değişiklikle hazırlanacak görünüyor. Bu döneme yetişir mi bilemiyorum.

- Lozan bu ülkenin tapusudur tartışılamaz. Cumhuriyet de öyle güçlü ki, Mısırla Ortadoğu ülkeleriyle karşılaştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti eşsizdir çünkü laik hukuk devletidir."