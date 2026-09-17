Manifest'in üyesi Hilal Yelekçi, Tokyo'dan paylaştığı kısa ve sarı saçlı fotoğrafıyla dikkat çekti. Yeni imajı karşısında şaşkınlık yaşayan takipçileri, Yelekçi'nin peruk taktığını öğrendi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem olan Yelekçi, "Dedim size ben koyu saç kadınıyım diye. Saç şekillendiricim çalışmadı. Burada saçımı yapmaya üşendiğim için peruk taktım. Almışken de farklı bir şey deneyeyim dedim." ifadelerini kullandı.

Bazı takipçileri, Yelekçi'nin yeni görünümünün yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini düşünürken, ünlü isim "AI değil" diyerek açıklama yaptı.

Yelekçi'nin perukla imaj değiştirmesi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.