Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Temmuz tarihinde kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde öne çıkan firmalardan biri de Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İktisadi İşletmesi oldu. Bakanlığın yayımladığı denetim sonuçlarına göre, birliğin Hunat markasıyla piyasaya sunduğu tereyağında mevzuatta öngörülen asgari yağ oranının sağlanamadığı belirlendi.

İnceleme kapsamında uygunsuzluk tespit edilen ürünün son tüketim tarihinin 13 Haziran 2026 olduğu bildirildi.

"DOĞALLIK VE KALİTE" VURGUSU

"Birlik'ten Halka" sloganıyla faaliyet gösteren Hunat markası, üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu yerel bir marka olarak biliniyor. Ancak markanın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesinde yer alması, özellikle yerel üretim konusunda beklenti içinde olan tüketiciler arasında dikkat çekti. Markanın resmi internet sitesindeki tanıtımlarda ise "doğallık", "kalite" ve "hijyen" ilkelerinin ön planda tutulduğu belirtilirken, tüketicilere güvenilir ve doğal ürünler sunulduğu yönünde ifadeler kullanılıyor.

ÜRETİCİLERİ TEMSİL EDEN BİRLİĞİN MARKASI

Hunat markasının sahibi olan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, faaliyetlerini hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunmak, damızlık yetiştiricilerinin ekonomik ve sosyal refahını artırmak amacıyla yürüttüğünü ifade ediyor. Birlik, internet sitesinde kendisini üreticileri temsil eden güçlü bir meslek örgütü olarak tanıtıyor.

BAŞKANDAN "YOL KAZASI" DEĞERLENDİRMESİ

Bakanlığın açıkladığı listenin ardından açıklama yapan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, birliğe bağlı üreticilerin bilinçli şekilde hile yapmasının söz konusu olmadığını savundu. Çakı, laboratuvar değerlendirmeleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanan bir durum yaşandığını öne sürerek, yaşanan süreci "bir yol kazası" olarak nitelendirdi.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerinin işletme tarafından kabul edilmediği belirtildi. Açıklamada, karara karşı yasal itirazda bulunulduğu, dosyanın mahkeme sürecinde olduğu ve bu nedenle henüz kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı ifade edildi.