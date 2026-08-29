Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yönelik soruşturması sürerken, örgüt liderinin kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları bulunan Kuriş, suçlamaları kabul etmedi.

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Kuriş’in adreslerinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın ele geçirilmiş, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu sırada Muğla’da yakalanan Kuriş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nin haberine göre Kuriş, aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu ve iç mimarlık yaptığını söyledi. Ancak MASAK raporu ve emniyet analizlerinde, geçmişte ortaklık ve yöneticilik yaptığı şirketlerdeki para hareketlerinin beyan ettiği gelirle örtüşmediği tespit edildi.

ARDEN GIDA’DA 6,5 MİLYAR LİRALIK HAREKET

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nin haberine göre, MASAK incelemesinde, Alihan Kuriş’ten Hilmi Tuna Kuriş’e geçen ve 28 Aralık 2022’de Yusuf Bulut’a devredilen Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2023’ten itibaren 6,5 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Kuriş ise hisselerini devrettikten sonra şirketle bağının kalmadığını ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu. Şirket faaliyetlerinin büyük bölümünün dayısı ve babası tarafından yürütüldüğünü ileri sürdü.

EVDE 29 MİLYON LİRALIK DÖVİZ

Kuriş’in Küçük Çamlıca’daki evinde yapılan aramada yaklaşık 29 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Kuriş, paraların kendisi ve ailesinin yıllar içinde yaptığı birikimlerden oluştuğunu, bir bölümünün mirastan, kalanının ise kişisel ticari faaliyetlerden elde edildiğini söyledi.

Ümraniye’deki bir iş yerinde ise 206 külçe altın ve yaklaşık 23 milyon lira değerinde döviz bulundu. Kuriş, çocukluk arkadaşı Erhan Yılmaz’la bağlantılı iş yerindeki para ve altınlardan haberi olmadığını öne sürdü.

767 BİN LİRALIK TRANSFERE “MEZAR BAKIMI” SAVUNMASI

Soruşturmanın mali ayağında Kuriş ile Alihan Kuriş’in asistanı Fahri Candemir arasındaki para hareketleri de incelendi. İki isim arasında toplam 767 bin 678 liralık transfer tespit edildi.

Kuriş, bu ödemelerin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi için yapılan masraflar olduğunu savundu.

350 BİN DOLARLIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

Dosyadaki mali incelemelerde, Erhan Yılmaz’a ait kripto cüzdandan Kuriş’le bağlantılı hesaplara 350 bin dolar tutarında USDT transfer edildiği de belirlendi. Kuriş’in kripto para hareketlerinin vergi kaçırma şüphesi oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kuriş ayrıca Erhan Yılmaz’la yaptığı Düsseldorf ve Frankfurt seyahatlerini “çocukluk arkadaşıyla yapılan normal geziler” olarak açıkladı.

TAHSİSLİ ARAÇTA YAKALANDI

Hilmi Tuna Kuriş, 21 Ağustos’ta Muğla’da Erhan Yılmaz ve sürücü Mehmet Özmen’le birlikte eski bakan İdris Naim Şahin’e tahsisli araçta yakalandı. PTS kayıtlarında aracın kısa sürede İstanbul-Muğla arasında iki kez gidip geldiği tespit edildi.

Kuriş'in ifadesi şöyle:

-Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu"