İyot eksikliği, guatr başta olmak üzere çeşitli tiroit hastalıklarına yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmelerine göre iyotla zenginleştirilmiş sofra tuzu, toplum genelinde iyot eksikliğini önlemenin en etkili ve ekonomik yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

HİMALAYA VE DENİZ TUZU SANILDIĞI KADAR FARKLI DEĞİL

Pembe Himalaya tuzu ve deniz tuzu eser miktarda magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller içeriyor. Ancak uzmanlar, bu minerallerin miktarının günlük beslenmeye anlamlı katkı sağlayacak düzeyde olmadığını belirtiyor.

Harvard Health'e göre bu tuzların büyük bölümü yine sodyum klorürden oluşuyor ve sağlık açısından belirgin bir üstünlükleri bulunmuyor. Ayrıca çoğu Himalaya ve doğal deniz tuzu iyotla zenginleştirilmediği için, düzenli olarak yalnızca bu tuzları tüketen kişilerde iyot eksikliği riski artabiliyor.

UZMANLARIN ASIL UYARISI MİKTAR

Araştırmalar, hangi tuz tercih edilirse edilsin aşırı sodyum tüketiminin yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını gösteriyor. Uzmanlar bu nedenle en sağlıklı seçimin iyotlu sofra tuzunu ölçülü miktarda tüketmek olduğunu vurguluyor.