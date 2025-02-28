Yetkililer, Hindistan’ın Himalaya dağında meydana gelen çığ felaketinin ardından en az 41 kişinin hala mahsur olduğunu bildirdi.

Olay, Tibet sınırına yakın Chamoli bölgesinde, her yıl yüz binlerce Hindu hacının ziyaret ettiği Badrinath Tapınağı’na yaklaşık beş kilometre mesafede gerçekleşti.

Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından gelen felaketin ilk aşamada "buzul patlaması" olduğu öne sürüldü. Yetkililer, daha sonra olayın bir çığ olduğunu doğruladı.

ÇIĞIN ALTINDA KALDILAR

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, çığın altında kalan kişilerin federal Sınır Yolları Örgütü (BRO) için çalışan inşaat işçileri olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar 16 kişinin kurtarıldığını belirten Dhami, "Tüm çabalar sürüyor. Önceliğimiz, mümkün olan en kısa sürede herkesi sağ salim çıkarmak" dedi.

Ancak kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Hint haber ajansı ANI’ye konuşan üst düzey bir yetkili, bölgedeki hava koşullarının operasyonları yavaşlattığını aktardı.

Himalayalar’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yer alan Uttarakhand, küresel sıcaklık artışıyla birlikte ani seller ve toprak kaymaları açısından giderek daha savunmasız hale geliyor.

Çevreciler, eyaletteki enerji projeleri ve diğer kalkınma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.