Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki Spiti Vadisi'nde yer alan Komic ve Chicham köylerinde yapılan araştırmalar, yer altındaki buz rezervlerinin önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor. Yağışların sınırlı olduğu bölgede tarımsal üretim büyük ölçüde kar ve buzların erimesiyle oluşan kaynak sularına dayanıyor. Ancak yükselen sıcaklıklar, köylerin doğal su depoları niteliğindeki donmuş arazileri tehdit ediyor.

4 BİN 500 METRE YÜKSEKLİKTE BİLE BUZ BULAMADILAR

Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan araştırmada, dünyanın motorlu araçlarla ulaşılabilen en yüksek köyü olarak bilinen Komic ile Chicham'ın üzerine kurulduğu kaya buzulları incelendi.

Kaya parçalarının altında buz ve donmuş tortuların bulunduğu bu doğal oluşumlar, bölge halkı için önemli bir tatlı su rezervi görevi görüyor.

Bilim insanları, zemine yerleştirdikleri elektrotlar aracılığıyla sekiz farklı ölçüm gerçekleştirdi. Deniz seviyesinden 4 bin 200 ila 4 bin 500 metre yükseklikte yapılan incelemelerde bütünlüğünü koruyan buz kütlelerine rastlanmadı.

Erimenin başlangıçta su miktarını artırabileceği ancak uzun vadede yer altındaki rezervlerin tükenmesine yol açabileceği belirtiliyor. Kar yağışlarının azalması ise kaybedilen buz rezervlerinin yenilenmesini zorlaştırıyor.

KÖYLÜLER SU DEPOLARI İNŞA ETMEYE BAŞLADI

Artan su sıkıntısı nedeniyle tarımsal verimin düştüğü köylerde halk, devlet desteğiyle su depoları inşa etmeye başladı. Karların ve yer altındaki buzların erimesiyle açığa çıkan sular, tarımsal sulama ve günlük ihtiyaçlar için bu depolarda biriktiriliyor.

Tarımsal üretimin azalması bölgedeki yaşam koşullarını da değiştiriyor. Bazı erkekler geçimlerini sağlamak için başka bölgelere göç ederken köylerdeki tarımsal faaliyetleri kadınlar sürdürüyor.

Su kaynaklarının azalmasının yanı sıra zemindeki buzların çözülmesi de yeni tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kayaları bir arada tutan buzun erimesiyle kaya ve buz çığlarının meydana gelme riski artıyor.

Bilim insanları, bölgedeki donmuş su rezervlerinin ne kadar süre daha köylerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirlemek için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.