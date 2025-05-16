Karar, Hindistan Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu (BCAS) tarafından 21 Kasım 2022’de verilen iznin derhal geçerlilikten kaldırılmasıyla yürürlüğe girdi.

BCAS’tan yapılan açıklamada, “Çelebi Hava Servisi’nin yer hizmetleri kategorisindeki güvenlik izni, ulusal güvenlik açısından iptal edilmiştir. Bu karar, BCAS Genel Müdürlüğü’nün onayına tabidir” denildi.

İptal, yolcu hizmetleri, uçuş operasyonları, kargo ve posta hizmetleri gibi havalimanı operasyonlarının büyük bir bölümünü etkiliyor.

'PAKİSTAN'A DESTEK VERİP, BİZDEN PARA KAZANAMAZLAR'

Kararın arka planında, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimde Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek gösteriliyor.

Shiv Sena Partisi lideri Murji Patel, Türkiye’nin Pakistan’a yardım ettiğini ve Türk şirketlerinin Hindistan’da faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Patel, “Türkiye, Pakistan’a destek verirken buradaki ihalelerle para kazanıyor. Buna nasıl müsaade ederiz?” diyerek, Maharaştra’da Türk şirketlerine ihale verilmeyeceğini belirtti. Parti, emniyet müdürüyle görüşerek konuyu gündeme taşıdığını da açıkladı.

PAKİSTAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam’da 26 kişinin öldüğü saldırıya misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan ve Azad Keşmir’e füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Hindistan, 9 hedefi vurduğunu belirtirken, Pakistan 6 sivil noktanın hedef alındığını, 31 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ordusu, saldırılar sırasında 5 Hint savaş uçağı düşürdüğünü ve 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıları “Sindoor Operasyonu” olarak adlandırıp “gurur anı” diye nitelendirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, misilleme sözü verdi. Türkiye, bu süreçte Pakistan’a destek mesajları gönderdi. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma” için teşekkür etti.

TRT'YE ERİŞİM ENGELİ

Hindistan, Türkiye’nin Pakistan’a desteği nedeniyle geçtiğimiz günlerde TRT World’ün uluslararası yayın platformuna erişim engeli getirdi.

ÇELEBİ'NİN HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI

Gelişmelerin ardından Çelebi Hava Servisi’nin hisseleri, şirketin talebi üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamayla geçici olarak işleme kapatıldı. KAP’ta, “Pay Piyasası Prosedürü uyarınca şirketin talebiyle hisse sırası işleme kapatılmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Çelebi, 5 gün önce KAP’a yaptığı açıklamada, Hindistan-Pakistan sınırındaki gerilimin havalimanı operasyonlarını önemli ölçüde etkilemediğini belirtmiş, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurmuştu.

70 YILDIR HİZMET VERİYOR

1958’de kurulan Çelebi Havacılık Holding, Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Ramp, yolcu, kargo, antrepo yönetimi, köprü operasyonları ve lounge hizmetleri sunan şirket, 3 kıtada, 6 ülkede, 70 istasyonda 15 bine yakın çalışanıyla operasyonlarını sürdürüyor.