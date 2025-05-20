Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ile dayanışma mesajı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 7 Mayıs’ta Hindistan’ı kınayan açıklaması, tepkilerin büyümesine neden oldu.

Bakanlık, Hindistan’ın 6 Mayıs’taki saldırısının savaş riskini artırdığını belirterek, taraflara sağduyu çağrısı yapmıştı.

Boykot, ilk olarak turistik seyahat iptalleriyle başladı.

Pakistan’ın Türk İHA’larını kullandığı iddiaları ve Hindistan hükümetinin Türk şirketleri ile üniversiteleriyle bağlarını kesmesi, hareketi farklı bir boyuta taşıdı.

Hindistan, Delhi, Mumbai ve Bengaluru dahil dokuz havalimanında yer hizmetleri sunan Türk şirketi Çelebi’nin güvenlik lisansını iptal etti. Çelebi, faaliyetlerini askıya aldığını ve yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Birçok Hint üniversitesi, Türk kurumlarıyla akademik ilişkileri durdururken, Hint basını boykotun Türkiye’ye ağır ekonomik zarar vereceğini iddia ediyor.

'SÜRESİZ VE TAM BOYKOT'

Reuters’ın haberine göre, 13 milyon perakendeciye tedarik sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu (AICPDF), çikolata, gofret, reçel, bisküvi ve cilt bakım ürünleri dahil tüm Türk menşeli ürünlere “süresiz ve tam boykot” başlattı.

GİYİM DEVLERİNE ENGEL

Ayrıca, Trendyol, LC Waikiki ve Mavi gibi Türk giyim markaları, Hint giyim sitelerinden kaldırıldı.