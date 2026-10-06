Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının Bageshwar bölgesi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
YERİN 10 KM ALTINDA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Bageshwar'ın yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Sarsıntının yerin yaklaşık 10 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Depremin ardından şu ana kadar can kaybı veya maddi hasar bildirimi yapılmadı.