Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait ‘AN-32’ tipi askeri nakliye uçağı, dün Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, uçaktaki 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulduğu da belirtildi.
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