18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden lider ve üst düzey yetkililerin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de bulunması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zirve öncesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi de aralarında Malezya ve Etiyopya başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bulunduğu bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

GECEKONDU MAHALLELERİ BARİYERLERLE KAPATTILAR

Yeni Delhi, zirve öncesinde kapsamlı hazırlıklara sahne olurken kentin bazı bölgelerindeki gecekondu mahallelerinin bariyerlerle kapatılmaya çalışılması dikkat çekti.

ANKARA’DA DA ZİRVE HAZIRLIĞI YAPILMIŞTI

Benzer görüntüler Ankara’da da daha önce NATO Zirvesi öncesinde ortaya çıkmıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen zirve öncesinde, yabancı liderlerin ve protokol araçlarının kullanacağı güzergâhlarda yoğun bir çalışma yürütülmüştü.

YOLLAR ASFALTLANDI

Esenboğa Havalimanı ile kent merkezi arasındaki güzergâhlarda binaların dış cepheleri yenilenirken, bazı yollar asfaltlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin bulunduğu caddede de asfalt çalışması yapıldı.

ABD Büyükelçiliği çevresine dekoratif vazolar yerleştirilirken, yol kenarlarına NATO Zirvesi'ne ilişkin tanıtım panoları konuldu.

GECEKONDULAR GİZLENMİŞTİ

Hazırlıkların en dikkat çeken unsurlarından biri ise bazı bölgelerde bulunan gecekondu yapıların reklam panoları ve bariyerlerle görünmez hale getirilmesi olmuştu.