Olay, Yeni Delhi’nin Satya Niketan bölgesinde meydana geldi. Hindistan polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.30 sıralarında çok katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Yetkililer, binanın bodrum katında onarım çalışmaları yürütüldüğü sırada çökmenin gerçekleştiğini belirtti. 2 kişi hayatını kaybetti Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda arama yapılıyor.

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