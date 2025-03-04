Fillerin yoğun ışık, gürültü ve kalabalık nedeniyle panikleyerek insanlara zarar vermesini engellemek amacıyla, kauçuk ve cam elyaftan üretilmiş robot filler geliştirildi. Kulaklarını ve gözlerini hareket ettirebilen bu robotlar, gerçeğine oldukça benzer olmasıyla dikkat çekiyor. Hindu tapınaklarında ayinlerde kullanılacak olan robot filler, hem insan hem de hayvan güvenliği açısından önemli bir çözüm olarak görülüyor.

50 BİNDEN AZ ASYA FİLİ KALDI

Hindistan'da doğal yaşam alanlarından koparılan 2 bin 700 filin, zor koşullar nedeniyle strese girdikleri belirtiliyor. Dünya genelinde 50 binden az Asya fili kaldığı tahmin edilirken, bu fillerin büyük bir kısmının Hindistan’da yaşadığı biliniyor.

İNSAN-FİL ÇATIŞMALARI ARTIYOR

Doğal yaşam alanlarının giderek daralması, fillerle insanlar arasında ölümcül karşılaşmalara yol açıyor. 2023-2024 yılları arasında Hindistan'da 629 kişi filler tarafından öldürülürken, 121 fil de avlanma, zehirlenme, tren kazaları ve elektrik çarpması gibi nedenlerle hayatını kaybetti.

ROBOT FİLLER ALTERNATİF OLABİLİR

Yetkililer, robot fillerin kullanılmasıyla bu tür olayların önüne geçilebileceğini ve hem insanların hem de fillerin güvenliğinin sağlanacağını belirtiyor. Tam donanımlı bir robot filin yaklaşık 5 bin 500 dolara (yaklaşık 200 bin TL) mal olduğu ifade edilirken, bu fillerin düğünler gibi özel etkinlikler için kiralanabileceği de belirtiliyor.