Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bulunan Chamoli bölgesindeki bir hidroelektrik santraline ait tünel inşaatında akşam saatlerinde facia yaşandı. Çalışmaların sürdüğü sırada tünel içerisine aniden yoğun miktarda su ve moloz dolması sonucu 20'den fazla işçi içeride mahsur kaldı.

7 İŞÇİ YASAMINI YİTİRDİ, 10 İŞÇİ YARALI KURTARILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ve sağlık ekipleri zamanla yarışan bir tahliye operasyonu başlattı. Bölgedeki sağlık görevlilerinden Dr. Ayush, sabah saatlerinde basına yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında tünelden çıkarılan 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, yaralı olarak kurtarılan 10 kişinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tünelde mahsur kalan diğer çalışanlara ulaşılması ve alanın tahliye edilmesi amacıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Tünelde mahsur kalan diğer işçilerin de zarar görmeden çıkarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.