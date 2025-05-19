Türkiye Menşeli Ürünler Raflardan İndi

Hindistan'da faaliyet gösteren büyük ticaret platformları, Türkiye'den ithal edilen ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. Boykot kapsamında, özellikle tekstil sektörüne ait markalar dikkat çekiyor. E-ticaret devleri, Türkiye merkezli popüler markaların ürünlerini sistemlerinden kaldırdı.

Platformlardan yapılan gözlemlerde, Trendyol’un giyim markası başta olmak üzere, LC Waikiki, Koton ve Mavi gibi markalara ait ürünlerin artık “Stokta yok” ibaresiyle listelendiği görülüyor.

“Hizmetlerimizi Ülke Değerlerine Göre Gözden Geçiriyoruz”

Bir e-ticaret platformu yetkilisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Vatandaşlarımızla dayanışarak platformlar arası sunduğumuz hizmetleri ülkenin değerlerine uygun olacak şekilde gözden geçiriyoruz.”

Bu açıklama, platformların Türkiye ile ilgili politikaları yeniden yapılandırdığına ve kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate aldığına işaret ediyor.

Manavlarda da Türkiye Boykotu: Elmalara Ret

Boykot yalnızca dijital platformlarla sınırlı kalmadı. Hindistan’ın Prayagraj kentindeki bazı manavlar da Türkiye’den ithal edilen ürünlere karşı tepki gösterdi. Özellikle Türkiye menşeli elmalar, raflardan kaldırıldı.

Bir manavın tepkisi şu sözlerle yankı buldu:

“Türkiye’yi her zaman destekledik onlar ise bize ihanet etti.”

Bu açıklama, Hindistan’daki kamuoyunun Türkiye’nin dış politika tutumuna karşı duyduğu kırgınlığın somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.