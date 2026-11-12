Sosyal medya platformu YouTube’da ürettiği sıra dışı içeriklerle adından sıkça söz ettiren Alper Rende, son videosuyla yine gündeme oturdu.

Daha önce Afrika'daki kabilelerin yaşamını ekrana taşıyan ve dünyanın en büyük hapishanelerinden birini ziyaret eden 6 milyon takipçili Alper Rende, bu kez rotasını Hindistan'a çevirdi.

Rende'nin ülkede katıldığı ve yerel halkın birbirine dışkı fırlattığı geleneksel festivalden paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkesin cesaret edemeyeceği bu etkinliğin perde arkası ise izleyenlerde hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.

Rende, yüzlerce çıplak Hintli erkeğin arasına girerek dışkı festivalinde neler yaşandığını gösterdi. Beyaz bir tulum giyerek kendini korumaya çalışan Alper Rende'nin paylaştığı videoya binlerce yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcılar dışkı festivalinin mide bulandırıcı bir etkinlik olduğunu söylerken, Rende'yi cesaretinden dolayı tebrik edenlerde oldu.

HİNDİSTAN'DA NEDEN DIŞKI FESTİVALİ YAPILIYOR?

Hindistan’ın Karnataka ve Tamil Nadu eyaletleri sınırında yer alan Gummatapura köyünde, "Gorehabba" adı verilen bu sıra dışı etkinlik yıllardır hiç aksatılmadan düzenleniyor.

Ülkedeki en büyük bayramlardan biri olan ışık festivali Diwali’nin hemen ertesi günü gerçekleştirilen gelenek, yerel halkın köyün tanrısı Bireşvara Svami’ye olan inancının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Festival hazırlıkları kapsamında köyün erkekleri hem kendi köylerinden hem de çevre yerleşim yerlerinden tonlarca inek dışkısı toplayarak tapınak alanında biriktiriyor.

Hindu inancında ineklerin kutsal sayılması nedeniyle, bu hayvanların dışkısının da arındırıcı ve iyileştirici özellikler taşıdığına inanılıyor. Rahipler tarafından kutsanan dışkı yığınlarının içine giren ve birbirlerine dışkı fırlatarak adeta bir savaş alanına dönen meydanda eğlenen köylüler, bu ritüel sayesinde hastalıklardan korunduklarına, bereket kazandıklarına ve yıl boyunca sağlıklı kalacaklarına inanıyor.