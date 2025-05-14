Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye, taraflara itidal çağrısında bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı üzerinden yaptığı açıklamalar ile Pakistan'a tam destek vereceğini açıkladı.



TRT'NİN HESABINA ERİŞİM ENGELİ



Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteği, Hindistan'da büyük bir Türk karşıtı hareketin ortaya çıkmasına neden olurken, Hint hükümeti aldığı karar ile TRT'nin uluslararası yayın platformu TRT Word'e erişim engeli getirdi.





Hindistan mahkemelerinin aldığı karar ile sosyal medya platformu X, TRT Word'ün hesabına Hindistan sınırlarından erişilmesini yasaklarken, Hint partisi Shiv Sena'dan skandal bir açıklama geldi.



'TÜRK ŞİRKETLERİN İŞ YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'



Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre; Hindistan'da milliyetçi ve muhafazakar Shiv Sena partisinin liderlerinden Murji Patel, yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef aldı.



Başta Mumbai'deki havalimanı olmak üzere ülkedeki birçok havalimanında yer hizmetleri sağlayan Çelebi Yer Hizmetleri'nin 2029'da sona erecek sözleşmesinin iptalini isteyen ve bunun için oluşturduğu bir heyetle havalimanı yetkilileriyle görüşen Murji Patel, sözleşmenin 10 gün içinde iptal edileceğine dair güvence aldıklarını ileri sürdü.

Patel, taleplerinin karşılık bulmaması halinde ise binlerce kişiyle havalimanında eylem yapacaklarını duyurdu.



Murji Patel yaptığı açıklamada, "Türkiye, Hindistan'a saldıran insansız hava araçları vererek Pakistan'a yardım etti. Hiçbir Türk şirketinin Mumbai'de iş yapmasına izin vermeyeceğiz. Mumbai Uluslararası Havalimanı CEO'suna Türk şirketiyle olan anlaşmayı iptal etmeleri gerektiğini söyledik. Bunu 10 gün içinde yapacaklarına dair bize güvence verdiler" dedi.





