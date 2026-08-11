Hindistan’da Türkiye ve Suudi Arabistan’a yönelik boykot çağrıları gündeme gelirken, turizm sektöründe Hintli müşterilerin rezervasyonlarını iptal ettiği bildirildi. Türkiye’nin çeşitli kentlerine yılda yaklaşık 250 bin Hintli turist geliyor. Genelkurmay Başkanı da kendini liderlerin arasına ekledi. GENERAL DE KAREDE Anlaşma sonrası dikkat çeken bir başka gelişme ise Pakistan’da yaşandı. Sokaklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir’in yer aldığı afişler asıldı.

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