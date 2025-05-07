Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir merkezli gerilim, her iki tarafın karşılıklı füze saldırılarıyla sıcak savaşa dönüştü. Hindistan'ın Azad Keşmir ve Pencap bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti, Pakistan ise beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Bu gelişmeler, iki nükleer güç arasında tırmanan çatışmanın küresel bir felakete dönüşme riskini artırıyor.

6 YIL ÖNCE YAYINLANAN MAKALEDE KORKUTAN DETAYLAR

Science Advances dergisinde 2019 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanabilecek sınırlı bir nükleer savaş bile, dünya genelinde sıcaklıkların ortalama 2 ila 5 derece düşmesine ve yağışların %15 ila %30 oranında azalmasına yol açabilir. Bu durum, "nükleer kış" olarak adlandırılan ve güneş ışığının atmosfere ulaşmasını engelleyen bir fenomenin yaşanmasına neden olabilir.

TÜRKİYE'YE ETKİLERİ NASIL OLACAK?

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla bu iklim değişikliklerinden doğrudan etkilenebilir. Özellikle tarım sektöründe, azalan yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle verimlilik kaybı yaşanabilir. Bu da gıda üretiminde azalmaya ve fiyat artışlarına neden olabilir. Ayrıca, enerji talebinde artış ve sağlık sorunlarında yükselme gibi dolaylı etkiler de görülebilir.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Nükleer savaşın ardından oluşacak iklim değişiklikleri, dünya genelinde tarım üretimini olumsuz etkileyebilir. Bu da gıda arzında azalmaya ve fiyatlarda artışa yol açabilir. Özellikle ithalata bağımlı ülkeler, bu durumdan daha fazla etkilenebilir.

FELAKETE SÜRÜKLENMEDEN ÖNCE SON UYARI

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanabilecek bir nükleer savaş, sadece bölgesel değil, küresel bir felakete yol açabilir. Türkiye gibi ülkeler de bu durumdan ciddi şekilde etkilenebilir. Bu nedenle, uluslararası toplumun nükleer silahların yayılmasını önlemek ve mevcut gerilimleri diplomatik yollarla çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir.