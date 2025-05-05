Hindistan, ezili rakibi ülke olan Pakistan'ın suyunu kesti. Indus Suları Anlaşmasını askıya alan ülke, Pakistan'ın tarım alanlarının yüzde 80'ini sulayan barajın kapaklarını kapattı.

Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı’ndan Pakistan’a akan suyu keserken, Jhelum Nehri üzerindeki Kishanganga projesinden gelen akışı da azaltmaya hazırlanıyor.

Bu hamle, Hindistan Dışişleri Bakanı'nın komşu ülkeye “tek bir damla bile” su bırakmayacağını söylemesinin ardından gerçekleşti.

Diğer yandan Russia Today'a konuşan Pakistan'ın Rusya büyükelçisi, Pakistan'a akan suların kesilmesinin "savaş ilanıyla eşdeğer" olduğunu söyledi.

BALİSTİK FÜZEYE KARŞILIK

Baglihar Barajı’nda başlatılan dip temizliği çalışmaları sonrası baraj kapakları indirildi ve Pakistan’a giden suyun yüzde 90’ı kesildi.

Hindistan'ın Ulusal Hidroelektrik Güç Kurumu'ndan bir yetkili, bir haftalık teknik analiz ve ölçümlerin ardından bu işlemlerin başlatıldığını doğruladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir yetkili, “Baglihar hidroelektrik santralinin kapaklarını kapattık. Rezervuarın dip temizliği yapıldı ve yeniden doldurulması gerekiyor. Bu sürece cumartesi günü başladık” dedi.

Hindistan’ın bu hamlesi, Pakistan’ın Cumartesi günü yüzeyden yüzeye balistik füze test etmesinden saatler sonra geldi.

Aynı zamanda Hindistan, Pakistan bayrağı taşıyan gemilerin limanlarına yanaşmasını da yasakladı.

HİNDİSTAN TÜM SULARI KESİYOR

Gurez Vadisi’nde yer alan ve Himalayalar’ın kuzeybatısındaki ilk büyük hidroelektrik santrali olan Kishanganga Barajı’nda da kısa süre içinde bakım çalışmaları başlayacak.

22 Nisan’da Keşmir’in Pahalgam bölgesinde onlarca turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Hindistan altmış yıllık Hindistan-Pakistan İndus su anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

Aynı yetkili, “Hindistan olarak İndus Anlaşması’nı askıya aldığımızdan bu yana, kendi vatandaşlarımızın yararına nehirlerimizi kullanmanın tüm yollarını değerlendiriyoruz” dedi.

Bu süreçte barajdan aşağıya hiçbir su akışı sağlanmayacak. Pakistan, bu iki barajın da tasarımına itiraz ediyor. Yeni barajların kurulması, Hindistan'ın tamamıyla susuz kalması anlamına gelebilir.