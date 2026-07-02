Galler'de yaşayan Lowri Denman, yaklaşık 19 yıl önce Hindistan'a üç aylık bir seyahat yaptı.

Seyahatten dönüşünden üç yıl sonra Denman, tuvalette yaklaşık bir metre uzunluğunda bir tenya fark etti.

İlk testlerde herhangi bir sorun tespit edilemeyen kadın, şiddetli baş ağrıları ve nöbetler yaşamaya başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Denman'a yapılan manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde beyninde 38 parazit bulunduğu belirlendi.

ÖMÜR BOYU EPİLEPSİ İLACI KULLANACAK

Denman'a, domuz tenyası (taenia solium) yumurtalarının neden olduğu nörosistiserkoz teşhisi konuldu.

Yıllar süren tedavi sürecinde parazit önleyici ilaçlar kullanan Denman sağlığına kavuştu.

2017'den beri nöbet geçirmediği ve ömür boyu epilepsi ilacı kullanacağı belirtilen Denman'ın, yaşadığı sürecin ardından hastalık hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Taenia solium, domuz tenyası olarak bilinir; az pişirilen ve çiğ enfekte domuz etinin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyondur.