Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na doğru havalanan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, daha önce düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Komiser Yardımcısı Kanan Desai, kazaya ilişkin gelişmeler hakkında gazetecilere açıklama yaparak "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi" dedi.

Ayrıca, uçağın kara kutularından birinin bulunduğu aktarıldı. Uçağın ön kısmında yer alan ikinci kara kutuyu arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

KAZADAN MUCİZE KURTULUŞ

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Viswashkumar, kazadan kurtuldu.

40 yaşındaki Viswashkumar'ın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan "11A" numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

Viswashkumar'ın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.