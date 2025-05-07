Hindistan ordusu, dün Pakistan'a hava saldırıları ve topçu ateşiyle, Keşmir eyaletinde bulunan Pahalgam bölgesinde "Sindoor Operasyonu" adı altında askeri harekat başlattı. Günlerden beri böyle bir saldırıyı beklediğini ifade eden Pakistan ordusu, karşılık verdi.

Saldırılar boyunca aralarında siviller olmak üzere 26 Pakistanlı yaşamını yitirdi, en az 37 kişi yaralandı. Hindistan'ın can kayıpları ise bilinmiyor. Hindistan'ın bir camiiyi vurması ise büyük tepki topladı.

Bölgede çatışmalar geceden beri sürüyor. Pakistan ordusunun hala Hindistan'ın Pooch kasabasına topçu atışı yaptığı aktarıldı. Ancak çatışma büyük oranda duruldu.

HİNDİSTAN 5 UÇAĞINI KAYBETTİ

Açıklamalara göre 5 Hindistan Hava Kuvvetleri savaş uçağı, Hindistan ve Pakistan sınırı arasında düşürüldü. Hindistan, en az 3 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı.

Açık kaynak raporlara göre Hindistan; 3 Rafele, 1 MiG-29 ve 1 Su - 30 savaş uçağını operasyon süresince kaybetti.

Diğer yandan Hindistan, Pakistan'da 9 'terör kampını' yok ettiğini açıkladı ve vurulan bölgelerin fotoğraflarını paylaştı.

SALDIRININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Pahalgam saldırısından Pakistanlı cihatçı bir militan grup olan Lashkar-e-Taiba'yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

Hindistan medyası ise, saldırılara yönelik görüntüleri televizyonda yayımladı. Teröristlere ait olduğunu söylediği kampların 'tamamen yok edildiğini' söyledi.

Yetkililer ayrıca saldırıların doğası gereği “çatışmağı büyütmeyecek şekilde” olduğunu ancak Pakistan'ın misilleme yapması durumunda Hindistan'ın karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Pakistan herhangi bir terörist kampının hedef alınmadığını ve sivil bölgelerin vurulduğunu söyledi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

İKİ ÜLKE DE GERİLİM HAD SAFADA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile askeri gerilimin tırmanması üzerine Hırvatistan, Norveç ve Hollanda'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi

Hindistan hükümeti, gerçekleşen saldırılarından sonra acil toplanma kararı alarak kabineyi göreve çağırdı

Bloomberg'in haberine göre Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ise yakında ulusa seslenecek. Pakistan Enformasyon Bakanı da Hindistan'ın saldırısına “çok sert bir karşılık” verileceği sözünü verdi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da da okullar ve kolejler güvenlik durumu nedeniyle kapatıldı. Halk acil durumlar için temel ihtiyaç malzemeleri stoklamaya başladı.

DÜNYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Rusya, ABD ve İran; son çatışmalardan dolayı duydukları endişeyi net bir şekilde Hindistan ve Pakistan'a iletti.

ABD Başkanı Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, "Yeni duydum, utanç verici. Yüzyıllardır savaşıyorlar, umarım çabuk biter" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hindistan ve Pakistan arasında derinleşen askeri çatışmadan derin endişe duyduğunu belirterek her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu. Her türlü terörizmi kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, "Hindistan ve Pakistan arasındaki gelişmelerden endişe duyuyor ve her iki tarafı da itidalli davranmaya çağırıyoruz. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Diğer yanda, İsrail'in Hindistan elçisi Reuven Azar, 'İsrail'in Hindistan'ın kendini savunma hakkını savunduğunu' söyledi.