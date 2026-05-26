Hindistan denilince akla gelen ilk klişe olan "İneğe tapıyorlar" algısı, aslında derin bir kültürel ve dini yanlış anlaşılmanın ürünü. Uttar Pradeş eyaletinden bir içerik üreticisinin paylaşımlarıyla gün yüzüne çıkan gerçekler, sosyal medyadaki şehir efsanelerini sarsacak nitelikte.

Birçok kişinin sandığının aksine, Hindular ineği bir "ilah" olarak görüp ona tapınmıyorlar. Hindistan'daki temel yaklaşım şudur: "Tapmak ayrı, kutsal görmek ayrıdır."

İnek, Hinduizm’de yaşamın, bereketin ve karşılıksız vermenin sembolü olan bir "anne figürü" (Gau Mata) olarak kabul edilir. İnsanlara süt veren, tarlada çalışan ve bereketi simgeleyen bu hayvana duyulan derin saygı, dışarıdan bakan bir göz tarafından "tapınma" olarak yorumlansa da, aslında bu tamamen kültürel ve manevi bir koruma içgüdüsüdür.

KURALLAR EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİYOR

Hindistan devasa bir ülke ve kanunlar eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor.

Yasağın Olduğu Yerler: Uttar Pradeş gibi eyaletlerde inek kesmek kesinlikle yasaktır.

Serbest Olan Yerler: Kerala, Tamil Nadu ve Batı Bengal gibi bölgelerde inek kesimi ve tüketimi yasaldır.

Ağır Cezalar: Yasağın olduğu bir eyalette (örneğin Uttar Pradeş) inek kesmenin cezası 10 yıl hapis ve 100 bin Rupi para cezasına kadar vaV

Hindistan sokaklarında başıboş gezen inekler görsek de, aslında çoğu evlerde besleniyor.

Evde Beslemek Serbest: Hindistanlılar evlerinde inek besleyebiliyor, onların sütünden faydalanabiliyor ve tarım işlerinde (çift sürme vb.) çalıştırabiliyorlar.

Ekonomik Değer: İnek, bir ailenin hem besin kaynağı hem de iş ortağıdır. İçerik üre

KIRMIZI ETE ÇÖZÜM MANDA OLDU

"İnek kesilmiyorsa bu insanlar hiç mi kırmızı et yemiyor?" sorusunun cevabı oldukça net: Manda (Su Sığırı).

Hindistan'da inekler (genellikle beyaz veya açık renkli olanlar) kutsal kabul edilip korunurken, siyah renkli mandaların kesilmesi ve etinin satılması tamamen serbesttir. Ülkedeki kırmızı et pazarı ve protein ihtiyacı büyük oranda bu hayvanlardan sağlanır. Kasaplarda ve marketlerde kolayca bulunabilen manda eti, Hindistan'ın kırmızı et sektörünün bel kemiğidir.

Hindistan’da inek, bir tanrıdan ziyade, toplumun en üst düzeyde saygı gösterdiği bir "can yoldaşı" ve "anne" sembolüdür. Batı merkezli "tapıyorlar" algısı, bu derin kültürel bağın basite indirgenmiş bir versiyonudur.