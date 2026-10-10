yanuslar, gezegenimizin en büyüleyici ve gizemli bölgeleri arasında yer alıyor. Bilim insanları, denizlerin derinliklerini keşfetmek ve burada yaşayan canlıları daha yakından tanımak için yıllardır araştırmalar yürütse de henüz bilinmeyen pek çok tür bulunuyor. Mauritius Adası yakınlarında yapılan bir araştırma da bu gizemli dünyaya ilişkin yeni bir keşfi ortaya çıkardı.

Hint Okyanusu'nun güneybatısında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Etmopterus bulbosus adı verilen yeni bir fener köpekbalığı türü tanımlandı. Keşif, derin denizlerde yaşayan köpekbalıklarının çeşitliliğine ilişkin bilimsel bilgileri genişletmesi bakımından önem taşıyor.

Araştırmacılar, yeni türe ait örneği 400 ila 500 metre derinlikte trol ağıyla yakaladı. Yalnızca 21,5 santimetre uzunluğundaki bu dişi köpekbalığının fiziksel özellikleri incelendi ve genetik analizleri yapıldı. Elde edilen bulgular, örneğin daha önce bilinen türlerden farklı olduğunu ortaya koydu.

Okyanus Bilimleri Vakfı Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, yeni türün en dikkat çekici özelliği büyük ve yuvarlak burnu. Şişkin bir görünüme sahip olan bu burun, köpekbalığını benzer türlerden ayıran temel özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca göğüs yüzgeçlerinin yakınından başlayarak ilk sırt yüzgecinin ötesine uzanan, deriden çıkıntı yapan küçük ve diken benzeri yapılar bulunuyor. Vücudunun yan taraflarında ve kuyruğunda görülen belirgin desenler de türün tanımlanmasına yardımcı oluyor.

Yeni tür, Doğu Afrika ve Madagaskar çevresindeki sularda kaydedilen Etmopterus sentosus ile benzer özellikler taşıyor, ancak burun yapısı, derideki çıkıntıların dağılımı ve vücudundaki işaretler, iki türün birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, fiziksel incelemelerin yanı sıra mitokondriyal DNA analizinden de yararlandı. Genetik materyal üzerinden yapılan karşılaştırmalar, yeni türün aynı gruptaki diğer köpekbalıklarından en az yüzde 10,29 oranında farklılaştığını gösterdi. Bu bulgu, canlının ayrı bir tür olarak sınıflandırılmasını destekledi.

Bununla birlikte, araştırmacıların yeni tür hakkında yanıtlaması gereken pek çok soru bulunuyor. Şimdiye kadar yalnızca bir dişi bireyin tespit edilmiş olması nedeniyle köpekbalığının beslenme alışkanlıkları, yaşam biçimi ve erişkinlikte ulaşabileceği boyutlar henüz bilinmiyor. Türün yayılım alanı ve popülasyon büyüklüğü hakkında da daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Keşif, okyanusların derinliklerinde hâlâ gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen çok sayıda canlı türü olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Boyutları küçük olsa da bu canlıların incelenmesi, deniz ekosistemlerinin çeşitliliğini ve derin sulardaki yaşamın özelliklerini anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor.