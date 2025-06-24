Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Pakistan'a verdiği açık destek, Hindistan'da radikal bir Türk karşıtı harekete neden oldu.

Bir yandan Türk markalarının yoğun olarak boykot eden Hindistan, bir yandan da iş dünyası aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. 2021 yılında Bursa merkezli üretim yapan kalıp ve aydınlatma üreticisi Plast Met Group'un yüzde 75 hissesini satın alan Hintli milyarder Vivek Chaand Sehgal, geri kalan yüzde 25'lik payı satın almak için şirketle anlaşmaya vardı.

YÜZDE 25 İÇİN 115 MİLYON TL ÖDEYECEK

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Hintli otomotiv yan sanayi devi, Türk şirkette kalan hisseler için görüşmelere başladı. Hintli dev, kalan yüzde 25'lik hisseler için 115 milyon lira ödeyecek, Bursa’da üretim yapan Plast Met’in yüzde 100’ünün sahibi olacak.



8.9 MİLYAR DOLAR SERVETİ VAR

1986 yılında kurulan Motherson Group’un şu ana kadar 24 satın alma yaptığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, “Bu, Motherson Group'un 25’inci satın alması. Türkiye, Motherson’ın küresel operasyonlarında 42’nci ülke olacak. Şirketimizin Vizyon 2025 planı kapsamında gelirleri 4 yıl içinde 12 milyar dolardan 36 milyar dolara yani 3’e katlanacak” demişti. Vivek Chaand Sehgal, 2024 yılı verilerine göre 8.9 milyar dolarlık servetle Hindistan’ın 30’uncu zengin ismi.

129 BİN ÇALIŞANIYLA 13 MİLYAR DOLAR CİRO YAPIYOR

1986 yılında Japon devi Sumitomo ortaklığıyla kurulan Samvardhana Motherson International, geçen yılı 13 milyar dolarlık ciro ile kapattı. 129 bin çalışanı olan Hindistan merkezli şirket, binek otomobiller için kablo demetleri, plastik bileşenler ve dikiz aynaları üretiyor.