Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarda Türkiye'nin Pakistan'a yönelik destekleyici açıklamalarının ardından Hindistan, Türkiye'ye karşı yoğun bir boykot hareketi başlatmış ve Türkiye'deki lüks etkinlikleri iptal kararı almıştı. Aradan geçen sürede iki ülke arasında yeniden temaslar kurulurken, bu durum Hintlilerin İstanbul'a da geri dönmesine fırsat tanıdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Hintli çift Kashi-Pradyumna Singhania, geçtiğimiz günlerde düğünlerini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Yüzlerce misafir için Boğaz kıyısındaki otelde oda tutuldu. Tören için Hindistan'ın ünlü sanatçısı Stebin Ben, Türkiye'ye getirildi. 15 milyonu aşkın takipçisi olan ünlü şarkıcı, performansıyla tüm davetlileri coşturdu.

3 gün 3 gece süren düğün için her yer Hindistan'a özgü eşyalarla donatıldı. Düğün sonunda Boğaz'da havai fişek gösterisi yapıldı.