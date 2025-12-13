Hindistan'a gelen Lionel Messi'nin GOAT turu kapsamındaki stadyum ziyareti, sadece 20 dakika sürünce Hintli taraftar çılgına döndü.

Binlerce taraftar futbolcuyu görebilmek için 5 bin TL'yi aşanfiyatlarla biletler aldı. Messi sahaya çıkıp kısa bir tur attı. Bu para, asgari ücrete neredeyse eşdeğer.

Yaklaşık 20 dakika sonra güvenlik Messi’yi alandan erken çıkarınca biletleri alan taraftar, öfkeden sahayı paramparça etti.

Bazı taraftarlar sahaya indi. Afişler ve çadırlar tahrip edildi. Plastik sandalyeler ve su şişeleri sahaya fırlatıldı.

BAŞ ORGANİZATOR TUTUKLANDI

AFP’ye göre Messi’nin kısa bir gösteri maçında oynaması bekleniyordu. Ancak güvenlik endişesi nedeniyle Messi sahadan erken çıkartıldı.

Basına konuşan bir taraftar "Messi görmek için maaşımın tamamını verdim, ancak başını bile göremedim. Çok öfkeliyim" dedi.

Messi'nin ziyaret ettiği şehrin bağlı olduğı eyalet olan Batı Bengal'in Başbakanı Mamata Banerjee olaylardan rahatsız olduğunu söyledi. Messi’den ve “spor severlerden” özür diledi.

X üzerinden bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu. Komitenin sorumluları belirleyip tekrarını önleyecek adımlar önereceğini açıkladı.

AFP’ye göre polisin bir yetkilisi etkinliğin “baş organizatörünün” tutuklandığını söyledi. Yetkili bilet alanlara paranın nasıl iade edilebileceğinin de incelendiğini ekledi.

21 METRELİK MESSİ HEYKELİ AÇILDI

Messi Hindistan’da “GOAT turu” kapsamında Kolkata, Haydarabad, Mumbai ve Delhi’de tura çıktı. Dünyaca ünlü yıldız, tanıtım etkinliklerine katılıyor.

Tur Kolkata’da 21 metrelik Messi heykelinin açılışıyla başladı. Heykel 27 günde 45 kişilik bir ekiple hazırlandı.

Messi güvenlik kaygıları nedeniyle bu bölüme çevrim içi katıldı. Cumartesi gecesi ise stadyuma giden kalabalık formalar aldı. Marşlar söyledi.

Messi’ye Inter Miami’den Luis Suarez ile Arjantinli Rodrigo de Paul eşlik etti. Reuters’a göre ünlü Bollywood oyuncusu Shah Rukh Khan da gün içinde Messi ile görüştü.

Hindistan Futbol Federasyonu etkinliğin özel bir organizasyon olduğunu ve kurumun içinde yer almadığını duyurdu.