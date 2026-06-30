

Artan sıcaklıklar ve yükselen enerji maliyetleri, alternatif serinleme yöntemlerini yeniden gündeme taşıyor. Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Hisar kentinde yaşayan mimar Gokul Goyal, evinin çatısında uyguladığı sıra dışı sistemle dikkat çekti.

Goyal, Hindistan’da çay servisi için kullanılan ve “kulhad” olarak bilinen yaklaşık 7 bin toprak bardağı çatısına ters şekilde yerleştirdi. Bardakların üzeri çimento ve mozaik kaplama ile kapatılarak özel bir yalıtım katmanı oluşturuldu.

HAVA BOŞLUKLARI SICAKLIĞI ENGELLİYOR

Sistemin temelinde, bardakların içinde kalan hava boşlukları bulunuyor. Bu boşluklar güneşten gelen ısının doğrudan beton zemine ulaşmasını zorlaştırarak çatının daha az ısınmasını sağlıyor.

Çatıda kullanılan parlak mozaik kaplama ise güneş ışınlarının bir kısmını geri yansıtıyor. Böylece hem yansıtma hem de yalıtım etkisi bir arada çalışarak iç mekânın daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

SICAKLIKTA 5 DERECEYE KADAR DÜŞÜŞ

Goyal’ın aktardığı bilgilere göre uygulama, yaz aylarında evin iç sıcaklığını 4 ila 5 derece arasında azaltabiliyor. Bu durum klima ve vantilatör kullanımını düşürerek enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

Uzmanlar, benzer uygulamaların hayata geçirilmeden önce çatının taşıma kapasitesi ve su yalıtımının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Doğru şekilde uygulandığında sistem, sıcak iklimlerde sürdürülebilir bir yalıtım çözümü olarak öne çıkıyor.