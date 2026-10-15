Resmi hukuki bilgi portalında yayımlanarak yürürlüğe giren belge, Rusya ve Hindistan vatandaşlarının karşı tarafta yasal olarak çalışmasını, istihdam süreçlerini ve bürokratik prosedürleri önemli ölçüde kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kapsamı oldukça geniş tutulan anlaşma, sadece profesyonel çalışanları değil, eğitim hayatına devam eden gençleri de yakından ilgilendiriyor.

Düzenleme sayesinde üniversitelerde, mesleki eğitim kurumlarında veya bilimsel kuruluşlarda örgün eğitim alan öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda yasal olarak çalışabilecek.

Ancak güvenlik gerekçesiyle yabancıların erişimi için özel izin gerektiren askeri, stratejik ve hassas bölgeler ile tesisler bu uygulamanın dışında tutuldu.

2030 YILINA KADAR SÜRECEK

İki ülke arasındaki bağları güçlendiren bu tarihi adım, Vladimir Putin'in Aralık 2025'te gerçekleştirdiği Hindistan ziyareti sırasında temelleri atılan geniş kapsamlı ortaklığın bir devamı niteliğini taşıyor. Zirvede imzalanan onlarca hükümetler arası anlaşmanın ardından hayata geçirilen bu hamle; Rusya ile Hindistan arasında 2030 yılına kadar sürdürülmesi planlanan stratejik ekonomik iş birliği, kültürel değişim ve iş gücü dolaşımı programlarının en kritik ayaklarından biri olarak değerlendiriliyor.