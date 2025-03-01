Mide kanseri, dünya genelinde en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri olarak kabul ediliyor fakat bazı ülkelerde mide kanseri oranları oldukça düşük Hindistan da bu ülkelerden biri. Hindistan’da mide kanseri riski, dünya genelindeki diğer bölgelere kıyasla çok daha düşük seviyelerde kalıyor. Peki, Hindistan'da bu oran neden bu kadar düşük?

Araştırmalar, Hindistan'da mide kanseri oranlarının düşük olmasının birkaç ana faktöre dayandığını gösteriyor. Bunlar arasında beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı, genetik etkenler ve çevresel faktörler büyük rol oynuyor. Özellikle Hindistan’daki beslenme alışkanlıkları, bu düşük riskin en önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

EN BÜYÜK KORUYUCULARI ZERDEÇAL

Hindistan'da mide kanseri oranlarının düşük olmasında en büyük etkenlerden biri zerdeçalın yaygın bir şekilde tüketilmesidir. Zerdeçal, içerdiği aktif bileşen kurkumin sayesinde birçok sağlık faydasına sahiptir ve bilimsel araştırmalar, kurkuminin mide kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini ve bazı durumlarda kanser hücrelerini öldürebileceğini ortaya koyuyor. 2012 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kurkuminin mide kanseri hücrelerini etkili bir şekilde baskılayabildiğini gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan bir başka çalışmada ise kurkuminin, mide kanserine yol açan H. pylori bakterisini inhibe ettiği ve böylece mide kanseri riskini azalttığı vurgulandı. Mayo Clinic araştırmalarında ise kurkuminin iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtiliyor. Tüm bu özellikleriyle zerdeçal, Hindistan'da mide kanserinin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

HİNDİSTAN'IN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Hindistan mutfağı, sağlıklı ve besleyici besinlerle doludur. Bu beslenme tarzı, mide kanserinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Hindistan'da sebze ağırlıklı bir diyet yaygındır. Öte yandan geleneksel Hint mutfağında sıklıkla kullanılan baharatlar, sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Özellikle zerdeçal, zencefil ve sarımsak gibi baharatlar, mide kanserine karşı koruyucu özellikler gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde fast food ve işlenmiş gıda tüketimi oldukça yaygındır ve bu tür gıdalar genellikle katkı maddeleri ve kimyasallar içerir. Hindistan’daki beslenme tarzı, diğer ülkelerdeki alışkanlıklardan oldukça farklıdır. Hindistan'da alkol tüketimi düşük seviyelerde olup, kırmızı et yerine daha çok sebze, bakliyat ve tahıllar tercih edilmektedir.