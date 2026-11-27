ABD Ateşleme Birimi Direktörü Korgeneral Frank Lozano, sistemin ilgili askeri birliklere tamamen entegre edildiğini ve küresel ölçekte savaşa hazır olduğunu duyurdu. Saatte yaklaşık 6 bin 100 kilometre hıza ulaşabilen ve 2 bin 775 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olan bu karadan konuşlu sistem, ses hızının beş katı üzerindeki süratiyle mevcut hava savunma sistemlerini aşarak savaş sahasında tüm dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

2023 YILINDAN BU YANA ERTELENİYORDU

Hipersonik silah yarışında uzun süredir Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığı belirtilen Washington yönetimi için bu gelişme kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. İlk olarak 2023 yılında hizmete girmesi planlanan ancak yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle takvimi sarkan sistemin ne zaman tam olarak sahaya indirildiği ise gizemini koruyor.

Tanesi 15 milyon dolara mal olan bu füzelerin nisan ayında İran'a karşı konuşlandırılmasının gündeme geldiği ancak geçen aya kadar tam anlamıyla hazır olmadığı öne sürülürken, Korgeneral Lozano bu iddialara yanıt vermekten kaçınarak üretim ve sahaya sürme süreçlerinde oldukça agresif bir politika izlediklerini vurguladı.

Savaş Bakanı Pete Hegseth'in geçmişteki gecikmelerden bir önceki yönetimi sorumlu tuttuğu hipersonik projelerde ABD ordusu hız kesmiyor. Kara kuvvetleri bir yandan Dark Eagle'ı devreye alırken diğer yandan "Blackbeard" adı verilen daha kısa menzilli hipersonik sistemler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor, ABD Donanması ise kendi konvansiyonel hızlı vuruş projesini geliştirmeye devam ediyor.