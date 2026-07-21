Modernizasyon sürecinde geminin daha önce kullanılmayan iki adet 155 milimetrelik gelişmiş top sistemi tamamen söküldü. Yerlerine ise Conventional Prompt Strike (CPS) adı verilen hipersonik füze sistemi için dört yeni fırlatma modülü yerleştirildi. Donanma, USS Zumwalt'ın eylül ayında filoya yeniden katılmasını hedefliyor.

HİPERSONİK FÜZELERLE DONATILAN İLK YÜZEY GEMİSİ OLACAK

Yeni sistem sayesinde USS Zumwalt, her biri üç füze taşıyabilen dört fırlatma modülüyle toplam 12 adet hipersonik füze taşıyabilecek. Ses hızının en az beş katı hızla hareket eden bu füzeler, uzun menzilli hassas saldırılar gerçekleştirmek üzere geliştirildi.

Hipersonik füze sistemi, ABD Donanması ile ABD Kara Kuvvetleri'nin ortak yürüttüğü Conventional Prompt Strike programının bir parçası olarak geliştiriliyor. Aynı teknoloji ilerleyen yıllarda Virginia sınıfı denizaltılarda da kullanılacak.

TESTLER 2027'YE ERTELENDİ

Geminin modernizasyonu büyük ölçüde tamamlanmış olsa da hipersonik füze sisteminin ilk deniz testleri planlanan takvimin gerisine kaldı. ABD Donanması, daha önce 2026 olarak öngörülen testleri üretim ve teknik nedenlerle 2027 yılına erteledi.

Yetkililer, gecikmeye rağmen USS Zumwalt'ın yeniden filoya katılmasının ABD'nin hipersonik silah programı açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirtiyor. Daha önce yüksek maliyeti ve iptal edilen top mühimmatları nedeniyle eleştirilen destroyerin, yeni görev konseptiyle uzun menzilli hassas saldırı kabiliyetine sahip stratejik bir platforma dönüştürülmesi hedefleniyor.