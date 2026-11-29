Rusya, standart silah donanımında hipersonik Zircon seyir füzeleri bulunan ilk çok amaçlı nükleer saldırı denizaltısı "Perm"i resmen donanma envanterine kattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Kasım Cuma günü Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinde düzenlenen bayrak çekme törenine katılarak 13 bin 800 tonluk dev denizaltının hizmete girişine tanıklık etti.

Törende konuşan Putin, Rusya'nın küresel erişime ve öneme sahip bu türden güçlü nükleer denizaltılar inşa edebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

RUSYA'NIN SU ALTI VURUŞ GÜCÜ CİDDİ DERECEDE ARTTI

Mart 2025'te suya indirilen dördüncü nesil Yasen-M sınıfı Perm denizaltısı, gelişmiş navigasyon, iletişim ve hidroakustik sistemlerinin yanı sıra robotik donanımlara sahip. Deniz ve kara hedeflerine yüksek hızda ve uzun menzilli saldırılar düzenleyebilen Zircon füzelerinin entegrasyonu, Moskova'nın su altı vurucu gücünü ciddi oranda artırırken, nükleer tahrik sistemi gemiye sık yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan uzun süreli görev yapma imkanı tanıyor.

Deniz kuvvetlerini modernize etme kararlılığını sürdüren Moskova yönetimi, bu hamleyle özellikle Arktik bölgesi ve ticaret ile ulusal güvenlik açısından stratejik gördüğü Kuzey Deniz Yolu'ndaki hakimiyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Törende donanmanın gelecek hedeflerini de paylaşan Putin, 2030 yılına kadar üçü yine Yasen-M sınıfı olmak üzere toplam beş yeni nükleer enerjili denizaltının daha Rus Donanması'na teslim edileceğini açıkladı.