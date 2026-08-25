Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde tarlalardan yükselen koku, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan özel bir lezzeti yeniden gündeme taşıdı. Dışarıdan bakıldığında sıradan, hatta albenisiz görünen ama tadanın bir daha vazgeçemediği ata tohumu kavun için hasat mesaisi başladı. Bölgede "Hırsız almaz" adıyla bilinen ve dayanıklılığıyla nam salan bu mistik meyve için simdi de tescil mücadelesi veriliyor.

DIŞINI GÖREN BURUN KIVIRIYOR TADINA BAKAN VAZGEÇEMİYOR

3 bin dönümü aşkın devasa bir tarım arazisinde yetiştirilen ve fiyatı altınla yarışan bu kavun türünü diğerlerinden ayıran en büyük özellik, endüstriyel hibrit tohumlara direnerek bugüne kadar saf kalabilmesi. Şekli kusursuz veya parıltılı olmasa da kabuğunun altındaki o tat, eski çağlardan kalan geleneksel yetiştirme tekniklerine dayanıyor. Dış görünüşünün matlığı sebebiyle tarlada ilgisiz bırakıldığı düşünülen ancak açıldığında eşsiz bir aroma sunan kavun, bölge halkının en büyük gurur kaynağı.

MARKALAŞARAK DÜNYAYA AÇILACAK

Konaklı, Çaylı, Büyükbalıklı ve Karacaoba hat boyunca uzanan bu lezzet kuşağında, üretimin hak ettiği değere ulaşması için coğrafi işaret başvurusu hazırlıkları resmen başlatıldı. Yöresel gen kaynaklarını korumak ve genç üreticileri toprakta tutabilmek amacıyla ürünlerin tek çatı altında toplanacağı kooperatifleşme adımları hız kazanırken, tarihten süzülüp gelen bu nadide meyvenin markalaşarak tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.