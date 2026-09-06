Avcılar'ın Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş çıkışı saat 18.00 sıralarında evlerine dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, sabah kilitledikleri çelik kapının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda zorlama izi göremeyince durumu ilk başta ciddiye almayıp birbirlerine evlerine hırsız girdiği yönünde espri yapan çift, içeri adım attıklarında büyük bir şok yaşadı. Hızla yatak odasına yönelen Fatoş Yılmaz, bazanın kaldırıldığını ve içinde sakladıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki altın, dolar ve avronun çalındığını gördü. Hayatlarının şokunu yaşayan çift, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtları, hırsızlığın ilginç detaylarını gün yüzüne çıkardı. Görüntülerde, öğle saatlerinde kadın kıyafeti giymiş iki erkeğin binaya girdiği ve dairede yaklaşık yirmi dakika geçirdikten sonra ayrıldığı tespit edildi. Hırsızların kapıyı profesyonel yöntemlerle açtığını ve evde fazla dağınıklık yaratmadan doğrudan birikimlerin yerini bulduğunu belirten Yılmaz, şüphelilerin dedektör benzeri bir cihaz kullanmış olabileceğini öne sürdü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma ise devam ediyor.