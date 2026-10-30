Tayland yerel basınından Naewna gazetesinin aktardığı habere göre, Nanny Irin isimli yaşlı kadın, konut kredisi taksitleri için evindeki kasada sakladığı yaklaşık 1 milyon Tayland Bahtı, yani 1 milyon 480 bin TL'si termitler tarafından yendi.

Mağdur kadının söz konusu birikimi atıl bir fon olarak tutmadığı, düzenli şekilde ev kredisi taksitlerini ödemek amacıyla kullandığı ve kasayı en son bir aydan daha kısa bir süre önce açtığı ortaya çıktı. Termitlerin 1 ayda kasaya yuva yaptığı anlaşıldı.

İhtiyaç duyduğu parayı almak üzere kasayı tekrar açtığında büyük bir yıkım yaşayan kadın, düzenli haldeki banknotların termitler tarafından parçalandığını ve tanınmaz hale geldiğini gördü.

KÜÇÜCÜK DELİKLERDEN İÇERİ GİRMİŞLER

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Irin, "Kasanın kusursuz olduğunu, hırsızı engelleyeceğini sanıyordum; fakat küçücük termitleri engelleyemedi" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, kasanın doğrudan ahşap zemin üzerine yerleştirildiği, alt kısımdaki vida deliklerinin sıkılmadığı ve herhangi bir dolgu malzemesiyle kapatılmadığı tespit edildi.

Açık kalan bu delikleri geçiş yolu olarak kullanan termitlerin kasanın içine sızdığı ve içerideki birikimi fark edilmeksizin yok ettiği anlaşıldı.

BANKA KÖTÜ HABERİ VERDİ

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan olay kısa sürede Tayland'da yayıldı. Kadın ise ellerinde yenmiş paralar ile bankaya koştu.

Zararını hafifletmek isteyen kadın, tahrip olan banknotları yerel bir bankaya götürerek değiştirmek istedi.

Ancak banka yetkilileri, hasarlı paraların değer tespiti ve resmi inceleme için Tayland Merkez Bankası'na gönderilmesi gerektiğini, bu işlemlerin ise bir ila iki ay sürebileceğini belirtti.

Aşırı derecede zarar görmüş bazı banknotların tam olarak telafi edilemeyeceği ve maddi kaybın kesinleştiği ifade edildi.