Fon skandalının artçı etkileri siyasetten ekonomiye kadar her alanda kendini gösterirken, fon aracılığıyla milyarlarca liralık vurgu yapanların iade hesapları ile kurtularak cezasız kalması da sert eleştirilerin odağında. Gönüllü iadelerin cezasızlığın önünü açtığına işaret eden İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Müsavat Dervişoğlu fon skandalı ile ilgili “Denetimsizlikle beslenen ve artık saklanamaz hale geldiğinde fark edilmiş gibi yapılan büyük bir vurgunla karşı karşıyayız” yorumunu yaptı.

VURGUNA SİYASİ KORUMA

“Çal ama yakalanma, yakalanırsan da iade et kurtul, öyle mi? Bir memlekette, suçun karşılığı ceza değilse, orada devletten bahsedilmez. Hırsız içerdeyse kapı kilit tutmaz. Devlet, hırsızın kapısına sadaka kutusuyla gitmez. Haksız kazanç varsa tespit eder, geri alır ve ceza verir. Yoksa bunun adı aklanma borsası olur. FETÖ borsası gibi fon borsası olur.” Yaptığı konuşmada bu tür olaylarda kamu otoritesinin de etken olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Ne hırsız karşısında kumpasçı masumdur, ne de kumpasçı karşısında hırsız. Kamu otoritesinin gözü önünde büyüyen, denetimsizlikle beslenen ve artık saklanamaz hale geldiğinde fark edilmiş gibi yapılan büyük bir vurgunla karşı karşıyayız. Bu vurgun, siyasi, bürokratik ve hukuki koruma olmadan yapılmaz” dedi.

Fon krizine dair dış güçler ve FETÖ kumpası iması yapıldığını da söyleyen Dervişoğlu, şöyle devam etti: “FETÖ mü atadı SPK’yı, BDDK’yı? Şirketlere izni dış güçler mi verdi. Hepsinin altında tek bir imza var. Minareye kılıf aramayı bırakın hastalığı tedavi edin. Kim kazandı, kim erken çıktı, kim göz yumdu millet hepsini öğrenmeli.

Cemaat de isyan etti

Kamuoyunda ‘Erenköy Cemaati’ olarak bilinen ve 25 yıldır AKP’ye destek veren Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, fon dolandırıcılığı için sert bir açıklama yaptı. “Bu metin bir rica değil, bir ikazdır” uyarısı yapılan açıklamada “Fon krizi, çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti. Helali haramı ayırmadan ‘köşeyi dönmek’ marifet oldu, fon krizi kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez” denildi. İktidara yakın vakfın başkanlığını Osman Nuri Topbaş yürütüyor. (SÖZCÜ)

Fonda vurgun var, komisyonda Şimşek yok

Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılmaması tartışma konusu oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplantıya Şimşek’in de katılmasını isteyerek, “Türkiye çok büyük bir vurgunu, çok büyük bir soygunu, nitelikli bir dolandırıcılığı konuşuyor. Sayın Bakan’ın burada olması lazım. Dünyada böyle bir vurgunun milli gelire oranı olarak dünyada birinci sıradayız” dedi. (ANKA)

Fonda vurgun var, komisyonda Şimşek yok



Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılmaması tartışma konusu oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplantıya Şimşek’in de katılmasını isteyerek, “Türkiye çok büyük bir vurgunu, çok büyük bir soygunu, nitelikli bir dolandırıcılığı konuşuyor. Sayın Bakan’ın burada olması lazım. Dünyada böyle bir vurgunun milli gelire oranı olarak dünyada birinci sıradayız” dedi. (ANKA)

Batık fonla 350 bin kişinin parası ödenemez



Fon krizi ile ortaya çıkan vurgunda, tasfiye kapsamına alınan fonların yatırımcılarına yapılacak geri ödemelerin fonlarla yapılma imkanı olmadığını kaydeden Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şöyle devam etti: “Malı götürenler, fonlardan malı götürdü. Onları geri getirip nasıl koyacaksınız? 350 bin kişinin mağduriyetini kısmen çözebileceğini umut eden teklif sahipleri, aslında bunu yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü ortada fon batık. Böyle bir ödemenin bu fonlarla yapılma imkanı yok” (AA)

‘Milletin vicdanındaki hesap kapanmaz’



Sermaye piyasasında yaşanan işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmayı değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Diyelim ki paralar iade edildi. Milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN’a yatıracaksınız?” diye sordu. Yaşanan skandalı bir yolsuzluk olarak niteleyen Arıkan, “Parayı geri vererek banka hesabını kapatabilir ama milletin vicdanındaki hesabı kapatmazsınız” dedi. (DHA)

Kanun teklifi, krizi çözmüyor

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, görüşülecek kanun teklifinin fon krizinde sorunu çözmediğini savunarak, “Teklifin maddelerinde eksiklik var. Bir ‘gönüllü iade’ diye bir şey koyuyorsunuz. Gönüllü iade mekanizması nedir” diye sordu. Karabat, manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde eden kişilerin ve elde ettikleri tutarların bilinmediğini aktararak, tasfiye anındaki değer ile ara ödeme hesabında kullanılan değerin birbirinden farklı olabileceğine dikkat çekti. (ANKA)

Fon yasa teklifi komisyondan geçti



Fon krizi sonrası 455 bin kişiyi ilgilendiren ve 131 fonun tasfiyesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndangeçti. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, iadelerin esaslarının belirlenmesi ve fonlardan hukuka aykırı yollarla çıkarılan varlıkların sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor. Görüşmelere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılmadı, SPK Başkanı Mahmut Sütçü ise “Hastayım” diyerek gelmedi. Yeni Parti Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ‘’Biz cenazeyi kaldırmak için buradayız. Failin suç ortağı da burada. Sizin ihmaliniz var, yargılanacaksınız’’ dedi.

90 MİLYARLIK ZARAR VAR

Bakırlıoğlu, vurgun nedeniyle bir kişinin dahi istifa etmediğini belirterek, “90 milyar dolarlık hasar var. Bir Allah’ın kulu istifa etmedi, özür bile dilemedi” dedi.